Maria De Filippi, cosa fa con i piedi. Così stende tutti a Tu si que vales

Maria De Filippi fetish a "Tu Sì Que Vales": così non si era mai vista. Dopo l'esibizione di un atletico 81enne, Maria De Filippi ha rivelato di avere un talento nascosto: prendere un paio d'occhiali con i piedi. I giudici incuriositi hanno esortato la De Filippi a mettersi in gioco e mostare a milioni di telespettatori la sua abilità. Maria De Filippi prima era riluttante, poi ha ceduto. Ha guadagnato il centro dello studio, ha appoggiato gli occhiali per terra e si è data da fare con le dita dei piedi e senza alcun ausilio delle mani.

Momenti di tensione con Maria che si lamentava: "Guarda cosa mi sono messa a fare. Eh, sudo", ma la prova è stata brillantemente superata in un tempo più che ragionevole. Stupore sui volti di Sabrina Ferilli e di Belen Rodriguez, mentre Teo Mammucari ha commentato: "La gente pensa che Maria lavori il pomeriggio...". Una concorrente speciale che "vale" se non per la tecnica fetish-pedatoria, sicuramente per lo spirito agonistico.