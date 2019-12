Wanda Nara micidiale su Icardi: per lui quasi a ca***

Wanda Nara, al secolo Uanda, sarà opinionista del Grande Fratello Vip 4 insieme a Pupo, ma è anche procuratrice, modella, madre di 5 figli e moglie del bomber Mauro Icardi. Ospite de "La Repubblica delle Donne", ha parlato di tutto: dal rapporto con il marito: "Soffro la differenza d’età" alla ricerca di popolarità di Ivana, la sorella di Mauro. E non è mancata una gaffe lessicale: “Ho iniziato a lavorare per Mauro quasi a ca**o”.

Alfonso Signorini ha voluto fortemente Wanda Nara nel GFVip 4 perché è diretta e schietta: “Ho scelto Uanda perché divide, o la ami o la odi, non è trasparente agli occhi del pubblico e questo è importante. Poi non si fa problemi a dire quello che pensa. Ma lo sapete che in Argentina conoscono Valeria Mazza, Wanda Nara e la sorella Zaira? Lei è quasi più famosa di Icardi. E ho scoperto anche che non ha le tate, non è una che ha messo al mondo i figli e poi li lascia agli altri, lei se li cura da sola”. Signorini ha ragione, Wanda è manichea: piace o non piace, è bianco o nero, è tanta o niente. Non ha mezze misure. A “la Repubblica delle Donne”, Wanda Nara, smaltata in viso fino a trasfigurarsi, ha dichiarato: “Perché ce l’hanno tutti con me? Perché non siamo abituati a sentire una donna che dice esattamente quello che pensa. Mi succede più in Italia che in Argentina. A Milano sono quasi tutti interisti e c’è quest’attenzione particolare su di me”.

Chiambretti le chiede del livore di Ivana Icardi, sorella di Mauro, nei suoi confronti (“Lo usa come un bancomat”): “E’ super bella. Non so perché dice quelle cose, forse è piccola, forse ha voluto cercare la strada dei litigi familiari per entrare nel mondo dello spettacolo. Ma alla fine conta sempre di più la famiglia. Dopo il Grande Fratello 16 non l’ho più vista, se ci dovessimo incontrare dovrebbe essere a casa, non davanti alle telecamere. E’ strano però perché lei ha fatto anche il GF in Argentina dove sono conosciuta più io che Mauro e lì disse che ero una donna in gamba e avevo due pa**e così. Non sono d’accordo nemmeno con quello che ha detto su Mauro. Ha detto che non lo avrei guardato se fosse stato uno qualunque, beh, non è vero, è bello e super sexy. Sì sono gelosa”.

Wanda Nara parla con una cadenza argentina che soffoca le parole, però si fa intendere: “Quando ho iniziato la mia storia con Mauro avevo più soldi io di lui. Adesso sento il peso di avere 7 anni in più, lo sento per tutto, la cellulite, il sed**e che cade, devo lavorare tanto per essere sempre in forma. Se ci fosse un frigorifero ci dormirei dentro!”. Wanda Nara ribadisce di aver lasciato Maxi Lopez prima di mettersi con Mauro Icardi e di essere tornata in Argentina con i figli dove ha ricominciato a lavorare. Poi ha detto sì a Maurito perché era la scelta giusta non solo per lei, ma anche per i bambini: “Ho ragionato da mamma. Maxi deve essere orgoglioso che ho scelto una persona che adora i suoi figli”. Il menage familiare è improntato alla totale normalità: “Anche io pulisco casa e a Mauro piace pulire. Che voto do ai miei 33 anni? 10. Cresco 5 figli da sola, senza nonni, senza una sorella, senza una zia. E lavoro”. Wanda Nara risponde anche alle domande sulla sua competenza calcistica e scivola sulla pronuncia: “Ho cominciato a lavorare con Icardi a ca**o” e Chiambretti: “A ca**o?”, “Anch’io ho sentito così” incalza Signorini e la procuratrice: “CaSSo, caSo. Ebbe una grande delusione al procuratore che lo assisteva da sempre, per lui era come un secondo papà. Aveva un contratto da rinnovare, si è trovato con me e mi ha detto provaci. Certo che ho il patentino, ma rappresento solo mio marito. Nel mondo dei procuratori maschi mi rispettano. Raiola mi piace tantissimo, è bravissimo e un giorno lo incontrerò. Le parole di Moggi su di me non interessano, un presidente o un dirigente deve pensare sempre al meglio della squadra e uno che fa 30 gol a stagione come Mauro potrebbe andare ovunque, con me o senza di me. I consigli di Conte sul sesso? Dovrò fare una prova se facciamo qualcosa prima della partita. Mauro è molto professionale e non fa mai niente prima. Solo dopo se va bene, se va male nemmeno mi vuole incrociare! Se Conte l’ha cacciato dall’Inter? Non lo so chi l’ha cacciato, ma è andato in una squadra migliore, più importante” e Chiambretti: “Dell’Inter?!”, “Ehhh il Psg è tra le migliori al mondo, si sa. Comunque è andata bene a tutti. Sta bene al Paris Saint German. Se guadagna di più sono contenta come agente, ma io soprattutto sono moglie di Mauro e a me interessa di più la sua felicità . Lui là è molto felice. Se va alla Juve? Non lo so, il presente di Mauro è il Psg. Il tifoso interista vero sa che noi siamo sempre stati dalla parte dell’Inter, la scelta parigina è andata bene a tutti”. Il conduttore la stuzzica anche sui regali da 700.000 euro, ma la Nara stupisce: “Sono bellissimi, però a volte litighiamo perché gli dico che io preferisco una lettera o un messaggio. Qui siamo tutte donne che lavorano e quindi i regali ce li possiamo comprare da sole”. Infine Chiambretti manda un video di Wanda Nara ai limiti del porno e la showgirl replica a Rocco Siffredi che la vede come una pornostar mancata: “Ho avuto solo tre uomini nella mia vita, non so perché dice che sono nata per il porno” e promette scintille al GFVip: “Non ho filtri, valuterò di più la persona che non il personaggio. Spesso giudichiamo l’apparenza, ma a me interessa capire la persona. Se da grande voglio fare procuratrice o soubrette? A Mediaset ho detto mille volte no, sono stati più no che i sì. La prima volta che sono venuta in Italia ero la moglie di e non volevo surclassare mio marito, adesso penso che sia venuto il momento per fare il mio lavoro anche qui in Italia”.