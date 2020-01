Sandra Milo si confessa a Mara Venier. Così scoppia a piangere

Sandra Milo, la musa di Federico Fellini, è tornata nello studio di "Domenica In" e ha raccontato a Mara Venier la disperazione per i 44 processi e l'affido dei figli. L'attrice esprime la sua emozione in maniera teatrale, ma sincera. Passa dal sorriso alle lacrime in un battito di ciglia per poi finire sbracata sulla poltrona davanti a una comprensiva Mara Venier: "Avevo lasciato il cinema per i figli, altrimenti il tribunale dei minori non mi affidava la mia bambina più grande, Deborah, ho passato 44 processi per riaverla. Poi la Sacra Rota aveva annullato la sentenza di annullamento del matrimonio e dovevo ripetere tutto. Quando ero incinta di Azzurra, la terza figlia, avevo paura di perdere la maternità su tutti e tre allora andai dal cardinale Staffa, il capo supremo della cancelleria vaticana, gli dissi "Cardinale io sono disperata, ho paura di perdere i miei figli, glielo dico perché lo faccio veramente, appena il Papa esce dal Vaticano mi butto sotto la macchina e quando mi chiederà il perché gli dirò "Non ce la faccio più, non è possibile concedere un annullamento e poi ritirarlo". Lui allora mi abbracciò e disse "Figliola confidi nella provvidenza". Poi le cose sono andate bene, l’annullamento è stato confermato e ho tenuto i miei figli”. La Milo è stata sposata con Ottavio De Lollis da cui ha avuto i figli Azzurra e Ciro, mentre Deborah è nata da un rapporto precedente.