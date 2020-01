Fiocco rosa in Rai: Eleonora Daniele in dolce attesa. L’annuncio in diretta. Stavolta ha concluso la sua trasmissione Storie italiane in modo diverso. Insolito.

“Sono incinta, aspetto una femminuccia. La chiamerò Carlotta”: Eleonora Daniele, campionessa di share da quasi venti anni in Rai, ha voluto condividere con il suo pubblico la bella notizia. Diventerà presto mamma, esattamente a giugno quando nascerà Carlotta (si chiamerà come la sua amata nonna). La giornalista a settembre scorso ha sposato il suo storico fidanzato Giulio Tassoni.