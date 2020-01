Elodie svela il video verticale. Così canta col "mal di testa"

Elodie svela su Tik Tok il nuovo videoclip in verticale. Si tratta di "Mal di testa" cantata in coppia con Fabri Fibra e che fa parte del suo nuovo album "This is Elodie" in uscita digitale il 31 gennaio. Per il brano la cantante romana si è avvalsa anche della collaborazione di Neffa e la voce de "La mia signorina" torna a rappare nel finale.

Il video del nuovo brano è girato tutto "in verticale" e simula lo schermo di una chat su whatsapp. Appaiono tra gli altri anche i camei di Mahmood e Belen Rodriguez che parlano tra loro e si confidano le follie della notte precedente. Questo è un momento d'oro per la talentuosa interprete che vedremo anche sul palco di Sanremo col brano "Andromeda" scritta per lei da Mahmood e Dardust.