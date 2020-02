Ultimo al pianoforte. Per chi canta la sua Piccola Stella

Ultimo si siede al pianoforte e si mette a suonare "Piccola Stella". Per i fan è un momento indimenticabile. Niccolò Moriconi è riuscito a entrare nel cuore dei fan. E questa canzone riesce a emozionare come poche altre. Niccolò l'ha scritta quando aveva soltanto 14-15 anni. Ma è già diventata uno dei brani più amati da chi segue il giovane cantante romano.

Per Ultimo questo è un momento molto felice dal punto di vista professionale. Il 19 luglio il giovane cantante sarà in concerto nella splendida cornice del Circo Massimo. E non c'è dubbio che sarà un live da non dimenticare.