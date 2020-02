Ieri sera i 35 anni di Cr7 festeggiati a Torino con regalo speciale. Poi insieme in elicottero sull'Ariston. La terza sera del Festival di Sanremo ha dunque sul palco come previsto Georgina Rodriguez. Ma la sorpresa è in prima fila, dove è stato riservato un posto d'onore al suo Cristiano Ronaldo. Sono partiti insieme in elicottero da Torino in tarda mattinata per atterrare nella cittadina ligure. E lo hanno fatto dopo una serata davvero magica. Cr7 infatti ha appena compiuto 35 anni e Georgina gli ha fatto una sorpresa. L'ha portato nel loro ristorante preferito, Casa Fiore (frequentato anche da altri calciatori della Juventus), dove Ronaldo ha sempre una saletta riservata dove nessun altro può sedere. E lì gli ha fatto trovare gli amici del cuore pronti a festeggiarlo e una lussuosa auto con tanto di fiocco-regalo intorno: era il pensiero di Georgina per l'amato. Lui l'ha ricambiata non lasciandola da sola nel debutto sanremese. E lei raggiante ha iniziato la serata con un vestito scollatissimo e uno spacco davvero vertiginoso con Amadeus che quasi si metteva in ginocchio ai suoi piedi mentre Cr7 se la rideva goduto in poltrona...