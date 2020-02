Ha fatto il pieno di ascolti il Festival di Sanremo. Il picco c'è stato con la coppia Georgina Rodriguez-Cristiano Ronaldo, ma anche il monologo fiume di Roberto Benigni sul Cantico dei cantici è andato bene toccando vette del 60% di share. Allora i 300mila euro dati all'attore dalla Rai per l'ospitata sono ben spesi, si penserà. Un momento. Infatti molti in rete sottolineano come il testo inedito tanto inedito non sarebbe. Infatti nel 2006 Sat2000, all'epoca nel digitale terrestre, aveva trasmesso una performance di Benigni molto simile a quella vista ieri all'Ariston. Un intervento "riciclato", è l'accusa che serpeggia sul web, pagato da contribuente la bellezza di 300mila euro.

Oggi ha pure telefonato in conferenza stampa, Benigni, chiamando direttamente Amadeus che ha messo il cellulare a favore di microfono: "Tu porti poesia - ha detto l'attore rivolto al conduttore - Ma ci rendiamo, il Cantico dei cantici, a Sanremo... ". "Solo tu potevi regalarcelo", replica Amadeus parlando di regalo. Forse un po' salato (di seguito i video dei due monologhi).