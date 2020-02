Sanremo 2020, Achille Lauro interpreta David Bowie. Social scatenati

Nuova esibizione, altra sorpresa da parte di Achille Lauro al Festival di Sanremo. Il cantante si è presentato sul palco dell'Ariston accanto ad Annalisa vestito come David Bowie nei panni di Ziggy Stardust. La loro emozionante performance de "Gli uomini non cambiano" portata al successo da Mia Martini ha conquistato i social network.

“Ziggy Stardust, anima ribelle, simbolo di assoluta libertà artistica, espressiva e sessuale e di una mascolinità non tossica", ha commentato Lauro che ha detto di aver utilizzato una parrucca realizzata appositamente per l’esibizione e un make-up ispirato a quello di Ziggy Stardust e al trucco glam rock dell’epoca.

"Omaggio a David Bowie. Anima ribelle simbolo di assoluta libertà artistica espressiva sessuale e di una mascolinità non tossica";" Dicono sia un genio. Oppure un buffone. Divide, provoca, sperimenta, spinge ai limiti, facendo uscire i dormienti dalla loro confort zone. Per me questa è tanta roba", "Achille Lauro ha risposto alle critiche ricevute per il suo outfit con un bel vaffa...", alcuni dei commenti su Twitter alla performance nella serata dedicata a cover e duetti.