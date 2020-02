Una performance non proprio da incorniciare, quella di Elettra Lamborghini che nella terza serata del Festival di Sanremo ha cantato sul palco dell'Ariston "Non succederà più" portata al successo da Claudia Mori. L'ereditiera social si è esibita con la rapper mascherata Myss Keta, intervenuta nella parte finale del brano dopo che la Lamborghini si era resa protagonista di evidenti stonature. Le due hanno inscenato un duetto sexy con un bacio simulato ma niente twerking... L'esibizione non ha convinto i social network, e le battute velenose si sono sprecate. Selvaggia Lucarelli, forse ispirata dalla "mascherina" della rapper, ha commentato: "Lamborghini è il coronavirus della musica: le si avvicina Myss Keta e stona pure lei".

La Lamborghini è il coronavirus della musica: le si avvicina Myss Keta e stona pure lei. #Sanremo2020 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 7, 2020