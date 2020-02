Tutte pazze per la star di TikTok. A Sanremo la diva è l'ex miss Padania

Le dive di oggi fanno breccia sul red carpet del Festival di Sanremo. E non sono solo le cantanti. Guardate l'assalto a Jessica Brugali, super-star di TikTok. Nata nel Bergamasco, più precisamente ad Albino, la 27enne veleggia verso i 5 milioni di follower sul social network dei mini-video. A 17enne anni ha vinto il titolo di Miss Padania ed è apparsa in numerose trasmissioni tvcome Ciao Darwin e Le Iene. In questi giorni commenta il Festival di Sanremo per Rtl 102.5.