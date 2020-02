Roberto Benigni arriva con la banda, poi la citofonata a Matteo Salvini

Roberto Benigni arriva al 70° Festival di Sanremo accompagnato dalla banda. Accolto come un trionfatore da Amadeus, ha declamato un monologo sul Cantico dei cantici ma non ha risparmiato neanche una stoccata, prevedibile come il lauto cachet da 300mila euro, a Matteo Salvini: "C'è una novità: quest'anno si può votare anche via citofono. Citofonate e chiedete: c'è gente che canta? Poi potete votare e chi vince, vince", ha detto il comico toscano con evidente riferimento alla citofonata del leader leghista in cerca di pusher a Bologna. E ancora: "Hai raggiunto pieni poteri! Hai raggiunto il 52-53 per cento di share!".