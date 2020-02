Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero: radici e futuro, ecco la nostra storia da cantare

Dopo il successo di ascolti e sul web della prima edizione, torna, in prima serata su Rai 1 “Una storia da cantare”, in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli, con 4 nuove puntate speciali. Nel ruolo di narratore, il cantautore Enrico Ruggeri, conduttore e “storyteller” avvincente, che con Bianca Guaccero metterà insieme parole e note, aneddoti e curiosità, filmati e testimonianze, canzoni e momenti memorabili, per raccontare una storia musicale che appartiene a tutti noi.

Big e giovani cantautori interpreteranno dal vivo i celebri brani di questi artisti, sostenuti da una grande band diretta da Maurizio Filardo, davanti alle ottocento persone del pubblico dell’Auditorium. Insieme a loro, amici, attori e personaggi dello spettacolo racconteranno il loro rapporto esclusivo con i cantautori e le loro canzoni.