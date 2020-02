Elodie e il dramma del pianista siriano: ecco chi è Aeham Ahmad

Elodie Di Patrizi è stata una delle ospiti di Mara Venier a “Domenica In”, il seguitissimo contenitore domenicale di Rai1 e ha raccontato chi l’ha accompagnata sul palco dell’Ariston: “Ho scelto Aeham Ahmad, pianista che ha suonato durante i bombardamenti in Siria”.

Elodie è magnetica oltre che brava. La collaborazione con Marracash, suo fidanzato, e Mahmood le giova e a Mara Venier ammette: “Io ce la metto sempre tutta per presentarmi con qualcosa in più al mio pubblico. Mi piace il mio lavoro, mi diverte, ma non mi piace ripetermi per questo cerco sempre di trovare un risvolto ricreativo in quello che faccio”. Al Festival di Sanremo ha collaborato con Aeham Ahmad: “E’ un pianista siriano con una storia abbastanza tragica,m suonava il pianoforte durante i bombardamenti, la musica lo ha salvato in qualche modo. Gli hanno bruciato il pianoforte e se n’è andato in Germania. Come sono arrivata a lui? Ho visto una sua esibizione a X Factor e mi sono innamorata della sua storia. Ho pensato che ‘Adesso Tu’ di Eros Ramazzotti, adatta a me che conosco molto bene la periferia poteva essere resa ancora più forte nel messaggio con un uomo che proveniva dalla periferia del mondo”.

Elodie Di Patrizi è figlia di genitori separati ed è cresciuta nel quartiere popolare del Quartaccio a Roma, molto presto è andata a vivere da sola in Puglia dove faceva la cubista, poi ha scoperto la passione del canto ed è approdata ad Amici. Oggi è innamoratissima del rapper Marracash: “Ci siamo incontrati sul set per girare il video di Margarita, io non nutrivo molta simpatia per lui, poi è stato colpo di fulmine e l’ho invitato subito a cena. Anche lui viene dalla periferia e mi capisce” (l’intervista completa è disponibile su www.raiplay.it).