Morgan? Bugo? No, Morgana. Il Festival di Sanremo di Amadeus è passato da evento confinato nella prima settimana di febbraio a programma televisivo. Tutte le reti attingono a piene mani da quanto è successo sul palco del Teatro Ariston. Senza contare le parodie e i meme dilaganti su internet. A “Che Tempo che Fa”, il programma della domenica sera di Rai2, Luciana Littizzetto ha sorpreso Fabio Fazio collegandosi (sta smaltendo i postumi di una brutta caduta) da casa vestita come Morgan la sera in cui ha cambiato il testo di “Sincero” provocando l’abbandono di Bugo. Completo viola leopardato e ciuffo bianco, la Littizzetto ha scherzato con Fazio: “Ehiii, sono Morgana. Ho preparato una canzone, caro il mio Bugo nero (Fazio, nda), è una Bugolica, se mi lasci la eseguo e te la dedico”. Avuto il permesso, ha iniziato a intonare: “Le tue brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura che fai sempre, la tua pedanteria, la tua lagnanza, sei senza chiappe e hai anche un po’ di panza. Ringrazia il cielo che son in collegamento che io ti pianto su due piedi anche se uno è sgarrupato. Io te lo ti dico che non vuoi capirla. Io son Morgana e tu sei un mezzo pirla”. Risate e applausi dello studio.

(clip sito Raiplay www.raiplay.it)