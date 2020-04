Noa per l'ospedale di Bergamo. Ecco un ampio estratto con i momenti più emozionanti del concerto in streaming della cantante israeliana per raccogliere fondi per l'ospedale Papa Giovanni XXIII. Tra i brani interpretati dalla voce magnetica di Noa, accompagnata dal chitarrista Gil Dor, il classico napoletano "Era di maggio" di Roberto Murolo e il tema de "La vita è bella", il film di Roberto Benigni con la colonna sonora di Nicola Piovani.

La performance fa parte della rassegna "Il jazz italiano per Bergamo", iniziativa lanciata nei giorni scorsi da I-Jazz insieme a Bergamo Jazz Festival e Fondazione Teatro Donizetti per sostenere tramite l'onlus Cesvi l'ospedale Papa Giovanni XXIII. Il concerto è stato trasmesso sui canali social di I-Jazz e dai suoi associati. Su Rai1 andrà in onda alle ore 23:45.