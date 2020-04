Noa in concerto per l'ospedale di Bergamo. Lo show in streaming il 4 aprile alle 19

La cantante israeliana Noa questa sera, sabato 4 aprile, alle 19 farà un concerto in diretta streaming per l’ospedale di Bergamo. L'artista insieme al chitarrista Gil Dor si esibirà nell'ambito de "Il jazz italiano per Bergamo", iniziativa lanciata nei giorni scorsi da I-Jazz insieme a Bergamo Jazz Festival e Fondazione Teatro Donizetti per sostenere tramite l'onlus Cesvi l'ospedale Papa Giovanni XXIII. Il concerto sarà trasmesso anche sui canali social di I-Jazz e dai suoi associati. Rai1 trasmetterà il concerto alle ore 23:45.