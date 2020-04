GfVip, Adriana Volpe e Paola Di Benedetto svelano il mistero del phon. Serviva per...

Adriana Volpe e Paola Di Benedetto svelano uno dei segreti più scabrosi (e un po' disgustosi) del Grande Fratello Vip: quello del phon. La ex Madre Natura, vincitrice del GfVip 2020, e la conduttrice tv hanno raccontato il retroscena durante una videochat in diretta su Instagram. Di cosa parliamo? Ma del segreto del phon che non ha fatto dormire le due concorrenti per tutta la durata del reality di Canale 5. Il motivo è presto detto: nella casa di Cinecittà c'è un solo bagno per tutti i concorrenti. E così, per segnalare agli altri inquilini che i servizi erano occupati per gli intimi bisogni, l'utilizzatore accendeva il phon. Utile non solo a far capire a tutti che il bagno era off limits, ma anche per coprire eventuali rumori.

Il rumore dell'asciugacapelli però ha tempestato la Volpe e la Di Benedetto a qualsiasi ora del giorno e della notte, e non perché in molti si lavassero i capelli e poi li asciugassero. Certo nel cuore della notte era un incubo, ma quel rumore aveva il pregio di coprirne altri intestinali un po' più sgradevoli. Adriana e Paola giurano di non avere mai avuto bisogno del trucco, "perché noi siamo divine", si dicono compiaciute...