Super sexy con gli occhiali, Rita Rusic e Licia Nunez spaccano il web

Il segreto sexy delle dirette da quarantena? Un bel paio di occhiali. Lo sanno bene Rita Rusic e Licia Nunez reduci dal Grande Fratello Vip che hanno fatto impazzire i social con un look da professoresse sexy.

In una diretta Instagram assecondano le richieste dei tanti fan e inforcano gli occhiali per turbare i sonni dei follower in quarantena. Like e cuoricini come se piovesse.