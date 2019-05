"Magari mori", il tormentone estivo fa morire dal ridere

Cosa c'è di meglio sotto al solleone estivo di una radio che suona un tormentone dal sapore latino? Come si dice a Roma, è la morte sua. E così l'agenzia funebre Taffo Funeral Services, nota per i tanti meme ironici lanciati per pubblicizzare i propri servizi, ha deciso di lanciare un reggaeton che invita l'ascoltatore a godersi la vita perché domani, chi sa, potrebbe essere tutto finito.

Il titolo della canzone disponibile su YouTube, Spotify e Apple Music è "Magari muori" ed è cantata da Romina Falconi, già ascoltata al Festival di Sanremo e a X-Factor.

Un assaggio del testo: "Dai, goditi la vita che poi magari muori e vivi al massimo da qui fino ai crisantemi, non rimandare più che poi magari muori. Baciami e stammi addosso che domani sei in un fosso". Divertiti gli utenti del web: "Avete inventato un nuovo genere: il reaggetomb"; "Gli spagnoli stanno già preparando la contromossa con Departito"; "Sto morendo... ma non mi prendete alla lettera!".