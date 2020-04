L'ex bancario sbugiarda Conte: "I 400 miliardi di liquidità non ci sono"

Basta, con tutto il rispetto, un bancario in pensione per sbugiardare Conte. Salvo Cincotta, consulente che si occupa di crisi di impresa, lo spiega con semplicità in un video: il premier ci ha fregati tutti con i 400 miliardi di liquidità promessi alle imprese. Sono falsi e a salvarci saranno le banche, non le aziende.