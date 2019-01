Con l'auto sulla folla a Bottrop: ecco il video choc

È salito a cinque il numero di persone ferite in Germania la notte di Capodanno da un uomo al volante di un'auto, che ha investito i passanti in quattro diverse occasioni con attacchi di matrice xenofoba. Fra i feriti vi sono anche un bambino e una donna di 46 anni ricoverata in pericolo di vita, ha detto Herbert Reul, ministro dell'Interno del land occidentale tedesco del Nord Reno Westfalia, dove sono avvenuti gli attacchi. In questo video choc pubblicato sui social si vede l'auto piombare sulle persone che stavano festeggiando in piazza l'arrivo del nuovo anno.

L'aggressore, un cinquantenne di Essen poi arrestato dalla polizia, è cittadino tedesco. "Aveva la chiara intenzione di uccidere stranieri", ha sottolineato Reul. Poco dopo la mezzanotte, l'uomo ha tentato di investire per tre volte gruppi di pedoni in diversi punti della città di Bottrop, prima di dirigersi verso Essen dove ha nuovamente puntato verso un gruppo di passanti. Quattro persone sono state ferite a Bottrop e una a Essen in maniera leggera, ha detto Reul dopo che si era inizialmente parlato di quattro feriti.