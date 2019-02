Scappa dalla valanga che travolge gli sciatori

C'è un morto per la valanga a Crans Montana, sulle Alpi svizzere. Tre gli sciatori feriti. La vittima, estratta viva dalla massa di neve in condizioni disperate, è poi deceduta in ospedale. Non risultano dispersi, le ricerche dei soccorritori sono terminate. Uno sciatore, con una telecamera Gopro, ha ripreso il momento esatto in cui la slavina si stacca e travolge alcuni sciatori.