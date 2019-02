Crisi in Venezuela, ecco la polizia che blocca i manifestanti

Sale la tensione sul Ponte Bolivar, al confine tra Colombia e Venezuela. Il cordone di polizia ha bloccato i manifestanti nel giorno in cui Maduro ha annunciato: «Oggi, 23 febbraio, il popolo si mobilita a Caracas e in tutte le città del Paese. Scendiamo tutti in strada a difendere la nostra indipendenza, con consapevolezza e allegria. Non ci sarà alcuna guerra nella patria di Bolivar e Chavez, qui trionferà la pace. Il Venezuela si rispetta!». Così in un tweet il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, impegnato in una grave crisi politica con il leader dell’opposizione, Juan Guaidò, che si è autoproclamato presidente ad interim con il riconoscimento di buona parte della comunità internazionale.