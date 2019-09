Gioia virale, l'abbraccio di questi due bambini è contagioso

Un abbraccio salverà il mondo. In Rete è diventata virale la corsa entusiasta di due bambini, uno bianco e uno nero, che si abbracciano. La scena si svolge a New York: i piccoli hanno due anni e si chiamano Maxwell e Finnegan, frequentano lo stesso corso di musica e amano ballare. Quando si sono visti da lontano, i bimbi hanno iniziato a correre felici e si sono uniti in un abbraccio dolcissimo. Il padre di uno dei due ha fatto in tempo a riprendere l’incontro. La purezza d’animo e due sorrisi per spazzare via gli odiatori.