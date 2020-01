Muoiono schiacciati alla sepoltura di Soleimani. Almeno 35 vittime in Iran

Sono almeno 35 le persone che hanno perso la vita e altre 48 quelle rimaste ferite nella calca che si è verificata a Kerman, nel sud-est dell’Iran, durante la cerimonia per la sepoltura del generale Qassem Soleimani. Lo riporta la televisione di stato iraniana.

Intanto il Parlamento iraniano, il Majlis, ha aumentato i fondi a disposizione dei Guardiani della Rivoluzione iraniana, i Pasdaran, fino al 20 marzo, termine dell’anno persiano. Lo ha annunciato il portavoce del Parlamento di Teheran, Ali Larijani. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Irna, la Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha ordinato che il budget per i Pasdaran fosse aumentato dell’equivalente di 225 milioni di dollari. La misura, spiega Larijani, è in linea con l’intenzione di eseguire una «dura vendetta» contro gli Stati Uniti per l’uccisione del generale Qassem Soleimani. Durante la sessione, i deputati si sono alzati in piedi e hanno urlato «Morte agli Stati Uniti» e «Nessun compromesso, nessuna resa. Vendetta. Vendetta», come riporta l’Irna.