Ecco la capra dal volto umano, venerata come una divinità

Viene adorata come una divinità la capra nata qualche giorno fa nel Rajasthan, in India. Il motivo è presto detto: l'animale presenta un volto umano, del tutto simile a quello di un anziano. Su TikTok è stato rilanciato il video che mostra la capra nera con la faccia dai particolari tratti somatici. L'animale sarebbe vittima di una malformazione genetica e non è chiaro quanto potrà sopravvivere. Nel dubbio gli abitanti del piccolo villaggio di Nimodia, alla periferia di Jaipur, hanno iniziato a venerare la capra come se fosse un dio.