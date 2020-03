Coronavirus, Trump lancia il tampone in 5 minuti. Show da venditore alla Casa Bianca

Donald Trump ha presentato in conferenza stampa alla Casa Bianca un dispositivo portatile per effettuare test sui tamponi del coronavirus in cinque minuti. La risposta degli Stati Uniti all'emergenza Covid-19 ha i tempi e i modi della mentalità imprenditoriale del presidente americano: The Donald ha fatto realizzare la macchina in questione da una azienda americana e la Food and drug administration l'ha omologata e autorizzata in tempo record. Eccolo come un venditore a mostrarla in pubblico e a farne spiegare l'uso da chi la sta producendo.

Come funziona? Il risultato del test arriva in 5 minuti se sei positivo e in 11 se sei negativo. Ognuno di questi apparecchi che sembrano fornelletti elettrici è in grado di testare 50mila tamponi al giorno.