Coronavirus, la profezia di Barack Obama che imbarazza Donald Trump

La profezia di Barack Obama sul coronavirus diventa un'arma in mano ai critici di Donald Trump. L'attuale presidente degli Stati Uniti ha detto che nessuno poteva prevedere una pandemia di questa portata. E così rispunta il video in cui Obama nel 2014, nel pieno del suo secondo mandato alla Casa Bianca, metteva in guardia i cittadini sui pericoli dell'Ebola e chiedeva una collaborazione globale per prevenire e affrontare epidemie.

Il 2 dicembre 2014 in un discorso al National Institutes of Health (NIH) Obama diceva: "Siamo stati fortunati con H1N1 che non si è rivelato più mortale di quanto poteva essere. Non possiamo dire di essere fortunati con l'Ebola perché ovviamente sta avendo un effetto devastante in Africa occidentale, ma non si trasmette via aerea". Il rischio è quello di un'epidemia o di una pandemia: "Per consentirci di affrontarla in modo efficace, dobbiamo creare un'infrastruttura, non solo qui negli Usa, ma a livello globale, che ci consenta di individuarla rapidamente, isolarla rapidamente e reagire rapidamente", sostiene l'allora presidente citando influenze come la Spagnola che fece mezzo milione di morti tra il 1918 e il 1920.

Intanto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che i governatori degli Stati "decideranno per sé" per quanto riguarda l'allentamento delle misure contro il coronavirus per la ripresa economica. Trump annuncerà le nuove linee guida per spianare la strada a un allentamento delle restrizioni nelle aree a bassa diffusione del coronavirus, lasciandole intatte nei luoghi più colpiti. Le decisioni su quanto allentare le previsioni resteranno però ai governatori.