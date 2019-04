Reggaeton a piazza di Spagna, balletto social per Michelle Hunziker e Gianluca Vacchi

Michelle Hunziker e Gianluca Vacchi a ritmo di musica sulla scalinata di Trinità dei Monti. La conduttrice e l'imprenditore social hanno inscenato un balletto sincronizzato a piazza di Spagna sulle note del rapper Daddy Yankee a uso e consumo dei loro numerosi follower di Instagram. "A un certo punto mi sono ritrovata a ballare in Piazza di Spagna con una persona di una simpatia inenarrabile. Il problema è che balla mooooolto meglio di me" ha scritto la Hunziker rilanciando il video di Vacchi girato di sera a Trinità dei Monti. "Michelle killed me dancing, the Queen of italian tv is also a great dancer" il messaggio postato dall'imprenditore ballerino che alla fine del video si butta platealmente a terra suscitando l'ilarità di Michelle.