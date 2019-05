Mark Caltagirone esce allo scoperto: "Esisto e sono stato plagiato anch'io"

Prima tante bugie e molta omertà, ora tanti mea culpa. Il matrimonio di Pamela Prati con il farlocco Mark Caltagirone, passata da gossip a notizia di cronaca, registra un nuovo colpo di scena. Dopo le dichiarazioni poco credibili di Eliana Michelazzo a “Live Non è la d’Urso”, sull’account Instagram del sedicente Mark Caltagirone sono apparse tre storie: “E certo adesso fa comodo dire che non esisto! Non ci sto! Sono pronto a dire tutta la verità. Sono stato “ingaggiato” tramite un annuncio su internet dove cercavano un uomo che dovesse lavorare da “casa” attraverso Instagram promettendo un guadagno (mai ricevuto). Io su questo profilo dovevo solo fingermi questo Mark Caltagirone, futuro sposo di Pamy e qualora loro me lo chiedessero sponsorizzare aziende senza far vedere il mio viso. Ora siamo arrivati al punto che sulla mail usata per comunicare con queste persone non ricevo più notizie da giorni e non è tutto”. Conclude i post affermando che in qualche modo è stato anche lui vittima di un raggiro: "In un certo senso sono stato plagiato!" ed è pronto a raccontare tutto a Barbara d'Urso. Val la pena ricordare che a "Live Non è la d'Urso", Eliana Michelazzo e Pamela Prati a "Verissimo" hanno confessato che Mark Caltagirone non esiste aprendo però la caccia a chi si spaccia per lui, all'attore (o attori?) che ha interpretato il ruolo finora. Sarà vittima o complice?