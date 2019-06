De Lellis-Iannone coppia dell'estate tra calcio e volley

Giulia De Lellis e Andrea Iannone coppia dell’estate. I due piccioncini a sorpresa si sono nascosti poco, prima la cena, poi la presenza di lei ai box del GP di MotoGP in Catalunya, a seguire la Instagram Story (subito cancellata) dove sono a letto e in questo caldo fine settimana selfie a go-go con la nipotina prediletta della influencer tascabile. Su Instagram l’ex corteggiatrice di “UominieDonne” ha pubblicato un paio di storie di normale vita estiva: due calci al pallone e un partitella di pallavolo. Entrambi appaiono sereni e rilassati e il feeling sfreccia a 200 all'ora. Gli amori tribolati, lui con Belen Rodriguez, lei con Andrea Damante, il traditore seriale come ha confessato di recente la stessa Giulia, sono lontani anni luce.