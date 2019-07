Bradley Cooper scappa con Lady Gaga. E Irina Shayk fa sadomaso con Adriana Lima

Bradley Cooper scappa con Lady Gaga e mette su famiglia a New York? L’ex fidanzata Irina Shayk risponde con un video lesbo sadomaso da perdere la testa. La top model ha prestato volto e corpo per un sensualissimo servizio fotografico di Vogue Spagna insieme alla meravigliosa Adriana Lima. Abiti bondage firmati Versace, maschere in pelle nera, pose saffiche e hot consacrano la “sfortunata” Irina come una delle donne più affascinanti del mondo. La Shayk è stata a lungo fidanzata con Cristiano Ronaldo, ma non sono arrivati i fiori d’rancio, poco dopo il campione di calcio ha incontrato Georgina Rodriguez e ha messo al mondo la prima figlia naturale. A sua volta Irina ha conosciuto Bradley Cooper, sono andati a convivere a Los Angeles e hanno avuto una figlia, ma il legame non ha superato i due anni e mezzo. Altra rottura e altro addio, questa volta per colpa di Lady Gaga.