Il figlio di Bonolis si sposa. E spoglia la moglie al suo matrimonio

Fiori d’arancio in casa Bonolis. Stefano Bonolis, il primogenito di Paolo Bonolis, si è sposato con una coetanea americana ed è stata una festa tipicamente a “stelle e strisce”. Alla cerimonia erano presenti Paolo e la moglie Sonia Bruganelli che ha postato alcune foto delle nozze sul suo profilo Instagram. Stefano e la sorella sono nati dal primo matrimonio del conduttore romano con l'americana Diane Zoeller (il presentatore ha avuto altri tre figli, Davide, Silvia e Adele, dalla Bruganelli).

Finora in Italia non si era mai visto il loro volto ma dalle immagini salta agli occhi la straordinaria somiglianza di Stefano con il padre Paolo: stessi occhi e stessa bocca, una fotocopia con qualche chilo in più. La moglie è Candice Hansen, originaria di Houston: procace, provocante e molto sexy come si può vedere dal suo profilo Instagram. La coppia vive a New York.