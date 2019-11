I tormentoni non sentono il peso del tempo. È sempre così. La storia si ripete ed accade anche per Dolceamaro, canzone dell’estate di Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio. Lo ballano, a distanza di mesi, tutti nelle discoteche. E sul profilo Instagram di Barbara d’Urso (che conta più di 2 milioni di follower) in un video ballano anche Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

Cena e musica. Sempre all’insegna dell’allegria. Parte Dolceamaro, tutti cantano. In sottofondo si ascolta la canzone. Il ritmo è travolgente: si balla. Si tratta di un vero tormentone che è entrato nella testa di tutti e che è accompagnato da una coreografia virale. La d’Urso, instancabile e stakanovista doc, canta e balla mentre registra una Storia. Ha da poco terminato una lunga diretta di Pomeriggio 5 raccontando l’Italia in lungo e largo. Anche ieri il suo format ha toccato il 18%: un dato ormai consolidato. Un successo dolce per Mediaset, ma amaro per la concorrenza.