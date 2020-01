Francesco Totti e Pierfrancesco Favino alle Maldive. Come festeggiano Capodanno 2020

Metti Francesco Totti e Pierfrancesco Favino alle Maldive per la festa di Capodanno 2020. I due si abbracciano a bordo piscina e si lanciano in un bagno ristoratore a due. Così si festeggia il Capodanno 2020 lontano da casa. D'altronde a quelle latitudini il caldo si sente e non c'è niente di meglio che un bel bagno in piscina.

Per approfondire leggi anche: ILARY BLASI, LA RIVELAZIONE SUI FIGLI

In questi giorni, d'altronde, Francesco Totti e Ilary Blasi sono in vacanza proprio alle Maldive e hanno anche postato foto sui social. Qualche giorno fa sui social una bellissima foto in cui Totti e la Blasi sono di spalle con lo sguardo volto verso l'orizzonte. E ora il bagno in piscina con Favino.