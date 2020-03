Pollo con cipolline di manzo della chef Libera Iovine - VIDEORICETTA

Libera Iovine è una delle pioniere della nuova cucina italiana, della cucina del Sud, mediterranea che più non si può. Una chef “vecchia scuola”, fuori dai clamori mediatici ma di grande sostanza, conoscenza e talento. Nasce sull’isola di Procida ed è nella vicina Ischia che ottiene i suoi più grandi riconoscimenti. Con il suo “Melograno” è una delle prime donne in Italia a ricevere l’ambita stella Michelin. Qualità e freschezza della materia prima, stagionalità, pochi ingredienti per piatto rappresentano le basi del suo credo culinario che affonda le radici nella vera tradizione. Con un repertorio solitamente legato al mare, la chef in questo caso ci propone un piatto di terra, gustoso e allo stesso tempo molto semplice da eseguire e con ingredienti facilmente reperibili. (a cura di MG Logos Agency)