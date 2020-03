Spaghetti alla carbonara di Arcangelo Dandini - VIDEORICETTA

Arcangelo Dandini è l’oste per antonomasia. Il suo L’Arcangelo, nel quartiere Prati, a Roma (in via Giuseppe Gioachino Belli, 59), è il rifugio sicuro di tutti i buongustai in cerca di piatti della tradizione eseguiti alla perfezione e con quel tocco di estro che solo un fuoriclasse dei fornelli riesce a dare. Porta la firma di Dandini, inoltre, il progetto Supplizio, con due locali nella Capitale interamente dedicati allo street food in salsa romanesca e dove, come è facile intuire dal nome, il re della proposta è il supplì, declinato in diverse varianti. Arcangelo propone uno dei capisaldi della cucina della Città Eterna: la carbonara. (A cura di Mglogos Agency)