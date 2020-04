Sgombro sott'olio con spinaci scottati (chef Federico Delmonte) - VIDEORICETTA

Dopo aver gironzolato per diversi anni dentro e fuori dai confini nazionali (spiccano le esperienze presso l’Enoteca Pinchiorri, a Firenze, e la Locanda Locatelli, a Londra), Federico Delmonte ha deciso di portare il mare delle sue Marche in quel di Roma. Nel suo ristorante Acciuga, attivo dal 2018 nel quartiere Prati (via Vodice, 25), il giovane chef di Fano propone infatti una cucina, dedicata quasi esclusivamente al pesce, che sa di Adriatico. Stagionalità e sostenibilità delle materie prime ittiche sono i due assi cartesiani all’interno dei quali si muove lo chef, dando vita a piatti semplici e gustosi, arricchiti dal suo tocco creativo. Per l’occasione Federico ci mostra come trasformare, in pochi passaggi, un semplicissimo filetto di sgombro sott’olio in una portata fresca e appetitosa.