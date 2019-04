Un dirigibile griffato Amazon dal quale, come da un'astronave madre di un film di fantascienza, partono tanti piccoli droni che portano pacchi e buste davanti alla porta del destinatario. Il video che sta circolando in queste ore fa discutere i social: realtà che diventa sempre più distopica o rivoluzione delle consegne a domicilio? In realtà si tratta di un fake anche se il filmato, realizzato da un esperto di videografica giapponese, risponde, in grandi linee, agli scenari dipinti dallo stesso fondatore del colosso Usa, Jeff Bezos. Insomma, per ricevere gli acquisti dal cielo forse bisognerà solo aspettare.