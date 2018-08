I romani e la spiaggia Tiberis: "Per ora non è adatta ai bambini"

A poche ore dall’inaugurazione di “Tiberis” il lido sul Tevere della Capitale abbiamo chiesto ai cittadini e residenti cosa ne pensano di questo progetto che, ad oggi, appare ancora incompiuto. “Abito qui dal '63 e in effetti il progetto in sé potrebbe dare qualcosa in più al quartiere e ai romani. Ma guardando bene la realtà delle cose che si presentano ora ai nostri occhi credo che non sia neanche tanto sicuro e idoneo se ad esempio vengono in questa "spiaggia" delle famiglie con bambini. Non mi sembra ci siano punti che possano salvaguardare i bambini e per questo lo ritengo pericoloso. E’ come se hanno creato un puzzle a cui mancano dei punti di riferimento dove mettere sia gli ornamenti dove vedo non solo piante che sembrano già morte ma anche quegli orribili teloni là in fondo che sembrano coprire qualcosa. Inoltre vedo che a tutt’oggi - nonostante sia stata programmata a breve l’inaugurazione – ci sono parecchie parti incolte. Insomma al momento non la vedo un cosa ben fatta”.