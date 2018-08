Disabili, il grillino Dall'Osso sbotta e "sfancula" la Boschi

"Prima non ci avete cagato di striscio e ora vi ribellate? Ma andatevene aff…". Il deputato Matteo Dall’Osso (M5S) non trattiene la rabbia e in aula alla Camera esplode contro chi critica l’istituzione del ministero alla disabilità. Tra questi Maria Elena Boschi (Pd) secondo la quale "il Paese così tornerà indietro di 80 anni. Non ha senso - dice - creare un ministero della segregazione". A quel punto il deputato Dall'Osso, che combatte contro la sclerosi multipla, prende la parola e sbotta.