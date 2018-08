Decine di persone sono rimaste ferite, di cui quattro in modo grave, dopo che una sezione di una passerella in legno nella città spagnola di Vigo è crollata durante un festival musicale. Secondo quanto riportato dalla Bbc, la piattaforma sul lungomare era piena di gente che seguiva l'esibizione di un artista rap durante l'evento di due giorni "O Marisquiño" nella città nord-occidentale della Galizia. Più di 130 persone sono state soccorse per le ferite o lo shock, secondo i media locali. Molti dei presenti sono caduti in mare, altri sono rimasti aggrappati alla passerella e hanno cercato di arrampicarsi per mettersi in salvo.

Diverse squadre di emergenza hanno partecipato ai soccorsi, e i subacquei sono intervenuti per verificare che nessuno fosse intrappolato in acqua sotto la struttura collassata. La polizia ha confermato che non ci sono morti accertati.