Momenti di apprensione questa mattina sulla via Flacca a Sperlonga dove un uomo, intorno alle ore 9, è salito sulla galleria che si trova al km 13, nei pressi del Museo Archeologico. L'uomo, 37enne di Lenola (LT) si è arrampicato sul cornicione del traforo passando probabilmente dall'antica e limitrofa via Flacca e ha tentato di buttarsi giù, affranto da una delusione amorosa.

Da qualche tempo aveva problemi con la sua fidanzata che, avvisata dell'accaduto, si è precipitata sul posto.

Nel giro di pochi minuti le forze dell'ordine sono intervenute e hanno provveduto a bloccare la trafficata strada, punto di collegamento cruciale tra le maggiori zone balneari del litorale pontino. L'intervento della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco è stato provvidenziale: mentre dalla strada gli agenti cercavano di far ragionare l'uomo, rimasto sospeso sul cornicione per diverse ore, un vigile del fuoco si è arrampicato ed è riuscito a bloccarlo mettendolo in salvo. Erano all'incirca le ore 12 quando l'uomo si è abbandonato alla presa del Vigile del fuoco destando grande commozione tra i presenti. Una volta sceso dalla galleria, l'uomo in evidente stato di shock, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Attualmente le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. La strada è stata riaperta al traffico.