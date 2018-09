Torna Gigi Proietti, Luca Manfredi racconta il suo giornalista-detective

Luca Manfredi, figlio del grande Nino, è ormai abituato ai mostri sacri del cinema. Così, per lui non è stato tanto difficile mettersi per la terza volta dietro la macchina da presa e dare il ciak alle riprese di "Una pallottola nel cuore 3" con il grande Gigi Proietti nel ruolo di Bruno, un giornalista curioso e un po’ vecchio stampo.

Stasera su Rai 1 andrà in onda la prima puntata della fiction tanto amata dal pubblico con la quale la Rete ammiraglia schiera l’artiglieria pesante per vincere contro la concorrenza. A conti fatti, finora, gli ascolti stanno sorridendo ai piani alti di viale Mazzini: “La vita in diretta” ha battuto Pomeriggio 5 (si parla di un 6-0) nella passata settimana e sta andando bene anche “Storie italiane” di Eleonora Daniele con un bel 17% di share al mattino. Poi ottimi ascolti per “La notte di Bocelli”. Sabato sarà la volta di Baglioni.