20 aprile 2012. Prima puntata. “Tale quale show” iniziò con Peppino Di Capri. Ma quel programma è cambiato molto nel tempo inseguendo tendenze e un pubblico sempre nuovo. Per questo motivo lo show del venerdì sera di Rai1 è da sempre campione di ascolti. “Carlo Conti è senza dubbio uno dei protagonisti di Rai1. Quest’anno nel primetime di Rai1 ci sarà un po’ di leggerezza e questo programma è in linea con tutto questo”. Inizia così il suo intervento il direttore di Rai1 Angelo Teodoli alla presentazione di Tale quale show, in onda da venerdì sera. Per Rai1 si tratta di un buon inizio: gli ascolti sorridono alla Rete ammiraglia e l’inizio di Tale quale show è sicuramente un’iniezione di adrenalina in più.

Alla conduzione per l’ottava stagione televisiva ci sarà come sempre Carlo Conti, che ha svelato: “È uno show, un varietà e i 12 personaggi sono i veri protagonisti”. In giuria Loretta Goggi e due new entry: Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. In questa edizione non ci sarà Gabriele Cirilli, che ha rinunciato ad un programma di grande popolarità (fu concorrente alla prima edizione). Cirilli ha interpretato ben 60 imitazioni diverse in tutti questi anni.

Ricchissimo il cast dei concorrenti: Antonella Elia, Matilde Brandi, Alessandra Drusian (dei Jalisse), Vladimir Luxuria, Guendalina Tavassi (ex gieffina dell’edizione 2011), la cantante Roberta Bonanno, Massimo Di Cataldo, il ballerino di «Ballando con le stelle» Raimondo Todaro, la «Iena» Andrea Agresti, il comico Giovanni Vernia, l’attore Mario Ermito e l’imitatore Antonio Mezzancella.

Le imitazioni? Una sorpresa. Sappiamo che nella prima puntata verranno imitati Ermal Metà e Ghali. Probabilmente verrà imitato anche Renato Zero, cavallo di battaglia di Giorgio Panariello nei suoi show. “La prima volta che l’ho visto eravamo a Vibo e lui imitava Renato Zero. Era il 1985. Lui era identico. Anzi era “tale e quale”, ha svelato Conti.