Luca Manfredi e la fiction su Sordi: "Vi racconto la sua storia d'amore"

Preparatevi a riavvolgere il nastro dei ricordi per ammirare tutte le fatiche del grande Alberto Sordi che raggiunse il successo dopo una lunga gavetta iniziata da adolescente. «Alberto era determinato e ce l’ha fatta»: parola del regista Luca Manfredi, figlio del grande Nino (storico collega di Albertone) che dirigerà la fiction dedicata a Sordi. C’è l’accordo con la Rai, che si è detta subito soddisfatta del progetto affidato a Manfredi per produrre la fiction su Albertone. «Sfaterò il mito del Sordi scapolo d’oro e vi racconterò la sua storia d’amore durata nove anni con Andreina Pagnani», racconta in esclusiva a Il Tempo il regista.