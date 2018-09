Antonio Mezzancella: "A Tale e Quale ho trovato l'amore"

Imitatore, cantante e nuovo concorrente dello show di Carlo Conti. Nei suoi studi ha trovato l'amore. Mezzancella si racconta a Il Tempo. L'abbiamo visto a Tu si que vales, ma anche in varie trasmissioni Rai. Preparatevi a gustare le sue imitazioni. Perché Antonio Mezzancella, uno dei più talentuosi imitatori della tv, sarà da domani tra i concorrenti di "Tale quale show", in onda su Rai1 con Carlo Conti. Lui, in quegli studi, è stato super ospite due anni fa. Ed è lì che ha incontrato l'amore: Georgia Manci, ballerina di quel programma, che è la sua attuale fidanzata.