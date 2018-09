Andrea Agresti: "Tale e quale" ad una Iena

Da iena a imitatore. Il passo è breve. Il bravissimo Andrea Agresti, toscano doc, è tra i concorrenti di Tale e quale show (che prende il via su Rai1 da stasera). Per lui uno stop momentaneo dalla redazione de "Le iene" per dedicarsi al programma della Rete ammiraglia Rai. "L'importante è partecipare. Non mi interessa se arrivo primo o ultimo. E' già un bel traguardo essere qui", ha raccontato a Il Tempo Agresti.