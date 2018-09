Antonella Elia: "Su Rai1 l'emozione più bella della mia vita"

"Sarà la più bella esperienza della mia vita. Non dormo la notte e provo in continuazione". Antonella Elia, una delle storiche vincitrici de L'Isola dei famosi, sbarca su Rai1 a "Tale quale show". Per lei una nuova avventura sta per iniziare sulla Rete ammiraglia. "Quando mi hanno chiamata ho fatto il provino proprio come un tempo", ha svelato a Il Tempo.